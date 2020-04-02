جمعة الظاهري: ساهمنا برسائل التوعية

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

شدد جمعة الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجليدية على أهمية دور الاتحادات الرياضية والرياضيين بصفة عامة في تقديم التوعية لشرائح المجتمع كافة في المرحلة الراهنة في ظل انتشار فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن الرياضيين باعتبارهم قدوة بإمكانهم تقديم العديد من المبادرات التي تساهم في توعية المجتمع بأهمية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة من أجل محاربة الوباء.

وقال إن الرياضيين من خلال رسائلهم التوعوية الموجهة للجميع من شأنها تعزيز جهود الدولة في التغلب على فيروس كورونا خصوصاً وأن ممارسة الرياضة هي جزء من حياتهم اليومية.