خلّك في البيت وتحدى «فرسان دبي» في «البلاي ستيشن»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

وجه نادي شباب الأهلي، الدعوة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إلى جماهيره، لتحدي نجوم فريقه الأول في «البلاي ستيشن»، خلال ساعات التعقيم الوطني، دعما لحملة خلك في البيت.

وغرد النادي: «الساعة 8:00 مساءً، الآن بدء برنامج التعقيم الوطني، الرجاء الالتزام بالبقاء في منازلكم، وأنت جالس في البيت، إذا أتيحت لك الفرصة لدعوة أحد لاعبينا لمواجهته في تحدي «البلاي ستيشن»، فمن تختار؟».

ولم يكشف شباب الأهلي تفاصيل أخرى عن المبادرة، وهل ستكون هناك مباريات بالفعل بين نجوم الفريق والجماهير في «البلاي ستيشن»، وهل سيتم نقلها أو الإعلان عن نتائجها عبر حسابات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟