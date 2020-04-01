كانو: قرار لجنة الانضباط جاء صادماً لكلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

وصف علي حسين كانو، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، قرار لجنة الانضباط فيما يتعلق بحيثيات مباراتهم الدورية الأخيرة أمام بني ياس بـ"الصادم" لهم وللشارع الرياضي، مشيراً إلى أن إدارة وجماهير النادي الأصفر لم تتوقع أن تأتي قرارات الانضباط مسار الشكوى بهذه الطريقة التي صدر بها اليوم.

وقال كانو: "لا نُشكك في نزاهة لجنة الانضباط، لكنّ هناك نقاطاً جوهرية قدَّمناها عبر محامي النادي الخاص، وهي ليست متعلقة بمجريات مباراة بني ياس فحسب، وإنما هناك جوانب أخرى متعلقة بحكم المباراة والمحادثات التي تمت بينه وبين حكام الفار، فضلاً عن نقاط أخرى متعلقة بمباريات سابقة تعرَّض فيها النمور لظلم تحكيمي واضح خلال الموسم الكروي الحالي، لافتاً إلى أنها أمور قانونية".

وأضاف: "سنتقبل أحكام لجنة الانضباط، لكن في اعتقادي أن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد، ويحق لنا الاستئناف للحفاظ على حقوقنا، ومن بعد الاستئناف سيكون هناك مجال للوصول إلى جوانب أبعد من ذلك بما يتيحه لنا القانون، لكننا بالتأكيد سننتظر الأيام المقبلة".