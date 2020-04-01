إلغاء جميع مسابقات المراحل السنية لسلامة اللاعبين

المصدر: دبي- العوضي النمر

قرر اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه اليوم بنظام الاتصال المرئي عن بعد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إرجاء اتخاذ قرار بشأن تحديد مصير مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى والمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لمدة أسبوعين قادمين بعد تقييم الوضع من الجوانب كافة ودراسة كل السيناريوهات والخيارات المطروحة في ظل التطورات الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" كما قرر إلغاء جميع مسابقات المراحل السنية حافظا علي سلامة اللاعبين.

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري أن هناك تنسيقا واجتماعا مرتقبا مع رابطة المحترفين بشأن مصير دوري الخليج العربي ودوري الأولى والثانية باستمرار النشاط من عدمه وأن القرار في هذا الخصوص سيتخذ حسب المتغيرات، نافيا وجود أي توصية من اتحاد الكرة برفع عدد أندية دوري الخليج العربي إلى 16 ناديا خلال الموسم المقبل، مشددا على أن هذا الأمر لم يطرح على مجلس الإدارة، لافتا إلى أنه بخصوص مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين العين والظفرة فإن هناك عدة خيارات بإقامتها من بينها إقامتها في يونيو المقبل في حال استمرار النشاط.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري عقب الاجتماع ان مجلس الإدارة اطلع على توصيات اللجنة من بينها توصيات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بعقد جلسة مع مدرب المنتخب الأول يوفانوفيتش لمناقشة برنامج المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الأمين العام قائلا: طالما أن لدينا متسعا من الوقت لنحو أسبوعين من الآن على تمديد فترة إيقاف المسابقات فإنه يجب دراسة كل الخيارات والسيناريوهات وسيتم إطلاع الإعلام والأندية عليها حسب المتغيرات الموجودة ولدينا أيضا ارتباط بشركاء آخرين سواء كان الاتحادين الآسيوي والدولى لكرة القدم أو غيرهما وأولويتنا في اتحاد الكرة هي سلامة الجميع.

وبخصوص الحديث عن خفض رواتب اللاعبين في ظل الظروف الراهنة أوضح بن هزام أن " اتحاد الكرة لم يتخذ أي قرار رسمي في هذا الخصوص والقرار ليس بيد الاتحاد وحده بل الأندية أيضا شريك في اتخاذ مثل هذا القرار وننتظر توصيات الاتحاد الدولي في هذ الخصوص وبناء على ذلك سنقوم بعقد ورشة عمل وقد أرسلنا استفسارات في هذا الخصوص للفيفا وجاء الرد الرسمي بإن الاتحاد الدولي يدرس حاليا هذا الأمر وبالتالي فإن اتحاد الكرة لايمكنه اتخاذ قرار في هذا الشأن الا بعد وصول توصيات الفيفا وسيكون هناك ورشة عمل مع الأندية حسب توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وبعدها سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد".

وأشار بن هزام إلى أن اتحاد الكرة قرر تأجيل خلوة الاتحاد لتقام في وقت لاحق حتى تحقق أهدافها ، مشيرا إلى أن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سيف المنصوري قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة نادي الظفرة وذلك حسب نص النظام الأساسي للاتحاد في هذا الخصوص، مؤكدا أن اتحاد الكرة قدم الشكر لممثل اتحاد الكرة في المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا راشد الزعابي ورشح عضو مجلس الإدارة حميد الطاير لعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا.

وأكد بن هزام أن مجلس الإدارة اطلع أيضا على عدد من توصيات لجنتى الحكام والاستراتيجية والاستثمار وتم اعتمادها.