الانضباط ترفض إعادة مباراة كلباء وبني ياس

المصدر: دبي- العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها عن بعد أمس قبول شكوى نادي اتحاد كلباء الذي طالب فيها بإعادة مباراته أمام بني ياس شكلا، ورفضها موضوعاً.

وقال حمدان الزيودي نائب رئيس لجنة الانضباط: لا يوجد خطأ متعمد من حكم المباراة أحمد عيسى درويش ضد نادي اتحاد كلباء واحتساب ركلة الجزاء من عدمها ورجوعه للفار من عدمها كلها قرارات تقديرية لا يترتب عليها إعادة المباراة.

يذكر أن نادي اتحاد كلباء سبق وتقدم بشكوى للانضباط ضد حكمي الساحة والفار في مباراته أمام بني ياس في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي على اثر احتساب ركلة جزاء لصالح بني ياس قال عنها المحللون أنها غير صحيحة مما أدي إلى قيام كلباء بتقديم شكواه مطالبا بإعادة المباراة، وقامت اللجنة باستدعاء الحكمين واستمتعت لهما، واكدا أن مثل هذه الحالات تقديرية وفق زاوية الحكم واللقطات التلفزيونية.