مهارتك مساهمتك" مبادرة إماراتية لمكافحة كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تحت شعار "#مهارتك_مساهمتك" لدعم "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إيمانا منها بأهمية تكاتف الجهود والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للحد من تداعيات الفيروس على مختلف القطاعات.

"مهارتك_مساهمتك" هي عبارة عن تحدي بين محبي كرة القدم يستمر لمدة عشرة أيام، من خلال تصوير مقاطع فيديو تظهر مهارات التحكم بالكرة (كنترول) لعشر مرات، وبثه عبر صفحات التواصل الاجتماعي مع وضع إشارة لحسابات الرابطة على مختلف المنصات @AGLeague ، وعلى كل مقطع ستقدم رابطة المحترفين الإماراتية مساهمة مالية لصندوق الإمارات وطن الإنسانية.

ودعت الرابطة جميع متابعيها للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، كما خاطبت الأندية المحترفة لنشر التحدي بين منتسبيها، كما دعتهم للمساهمة في "صندوق الإمارات وطن الإنسانية".

وفي هذا الصدد، قال عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية أن الرابطة حريصة على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تقام في الدولة، لتظهر الجانب الإنساني لرياضة كرة القدم، فهي ليست مجرد لعبة، بل هي رسالة سامية، فإشراك جميع عشاق كرة القدم من مختلف الأعمار والجنسيات في الأعمال الإنسانية التي تخدم المجتمع يجسد تعزيز التلاحم بين المبادرات التي تنظمها الدولة وتجاوب الأفراد معها لتحقيق الأهداف المرجوة.

ووجه الجنيبي رسالة شكر وامتنان لجميع الجهات المختصة في الدولة على جهودهم المبذولة في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، خاصة الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي الذين يضحون بوقتهم وأسرهم في سبيل توفير الأمن والصحة والسلامة،

‫وأضاف الجنيبي "ننظم هذه المبادرة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ونرسخ من خلالها أهمية الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة بالبقاء في البيت، الحفاظ على اللياقة من خلال ممارسة الرياضة، ثم المشاركة في عمل تقدم من خلاله رابطة المحترفين مساهمات مالية لصندوق الإمارات وطن الإنسانية، إذن هي مبادرة واحدة لكنها تخدم عدة أهداف وتصب في صالح المجتمع، وأدعو الجميع للمشاركة المكثفة والفعالة في المبادرة".