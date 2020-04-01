لاعبو الشارقة يؤكدون التزامهم بحملة "ملتزمون يا وطن"

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله

جدد لاعبو الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الشارقة مشاركتهم في حملة" ملتزمون يا وطن" حيث أيد الكثيرون منهم البقاء في المنزل، ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو توعي تحدث فيه المهاجم محمد خلفان الذي دعا الجمهور إلى البقاء في المنزل والالتزام بالتدابير الاحترازية التي اقرتها الدولة في إطار مكافحة فيروس كورونا، وهي نفس الدعوة التي وجهها عبد الله غانم مدافع الفريق.

‎وكان محترف الشارقة الأوزبكي شوكورف قد نشر فيديو وهو يستعرض مهارته في التحكم بالكرة وأردف ذلك بفيديو توزيع مساعدات لأهالي بلدته من الفقراء والمحتاجين وقد زاد عددهم وزادت معاناتهم بسبب الأوضاع الراهنة.

وقال شوكوروف بأنه قدم مساعدات عبارة عن مواد غذائية لستين أسرة في اليوم الأول وهو مستمر في هذا العمل بحيث يشمل نفس العدد في كل مرة، وانتقد ‎ شوكوروف تحدي المنديل الذي انتشر بين اللاعبين على مستوى العالم قائلا بأن التحدي الحقيقي يتمثل فيأن تقديم المساعدة وتشعر بمعانات الفقراء والمساكين.

وتمنى ‎ العادة بين الرياضيين، وأن يساهموا في مساعدة المجتمع بما أنعم الله عليهم من خير، وأن يتقبل الله منه هذا العمل البسيط، وهو سعيد جداً لما شاهده من فرحة على وجوه الفقراء، وهم يتلقون المساعدات من ابن بلدتهم، وهذه هي قمة السعادة بالنسبة له.