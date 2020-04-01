مبادرة " خلك نشيط، وخلك سليم" تصل إلى 21,8 مليون شخص حول العالم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

انضم مجموعة من كبار نجوم كرة القدم العالميين إلى مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب من المنزل "خلك نشيط، وخلك سليم" التي تفاعل معها الملايين من داخل وخارج الدولة من الأفراد والمؤسسات ومراكز التدريب.

ووصل عدد الفيديوهات والصور التي نشرها المشاركون في المبادرة إلى أكثر من 5200 مشاركة سجلوا خلالها تدريباتهم المنزلية المتنوعة مستخدمين الأدوات المنزلية البسيطة لأداء التمرينات، لتصل المبادرة إلى أكثر من 21.8 مليون شخص حول العالم.

وتأتي مشاركة نجوم الكرة العالمية في حملة الترويج إيمانا منهم بأهمية المبادرة التي تساهم في المحافظة على سلامة وصحة ولياقة أفراد المجتمع وتدعم جهود مكافحة وباء فيروس كورونا باعتبار أن النشاط والرياضة تساهم إلى جانب الوقاية وتجنب الاختلاط مع المصابين، في المحافظة على المجتمع كله.

وتقدم النجوم المشاركين في الحملة، البرتغالي لويس فيغو أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقا ونجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلان السابق، والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقا، والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقا، الذين يرتبطون بعلاقة صداقة ومحبة مع دولة الإمارات و يتوافدون باستمرار على الدولة لقضاء إجازاتهم العائلية فيها كما يزورون الأصدقاء كما يديرون بعض المشاريع، أرسلوا رسائل بالصوت والصورة إلى كل من يعيش في دولة الإمارات من خلال فيديوهات مصورة تم نشرها عبر حسابات التواصل الاجتماعي لمجلس دبي الرياضي وتناقلتها حسابات رسمية عديدة، وقال فيغو: "إلى كل أصدقائي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة أقول لكم في ظل هذه الظروف الصعبة يجب أن نعتني بأنفسنا وبكل من نحب، وأن نبقى في منازلنا، كما يجب أن نواصل التدريب أثناء مكوثنا في المنزل لكي نحافظ على صحتنا ولياقتنا البدنية، ولننضم جميعًا إلى مبادرة be fit, be safe (خلك نشيط، وخلك سليم) ".

وحملت رسالة كل من روبرتو كارلوس ونيكولا أنيلكا جميع أفراد المجتمع في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بأن يحموا أنفسهم بالبقاء في المنزل وأن يحافظوا صحتهم ولياقتهم بأمان.

زيادة التفاعل

وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي "خلك نشيط .. وخلك سليم" انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، وتشجّع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البني في المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

وحفزت المبادرة العديد من أندية اللياقة البدنية والصالات الرياضية على المشاركة من خلال تقديم برامج يومية تبث مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي يتم فيها عرض تدريبات رياضية مختلفة وحصص يوغا ودروس في الفنون القتالية، ومن أبرز الأندية المشاركة نادي فيتنس فيرست الذي يشارك في المبادرة بأفضل المدربين المحترفين من العاملين لديه، والذي سيتم عرض برامج البث الحي الخاصة به على قناة مجلس دبي الرياضي في موقع انستغرام يوميًا.

تنوع الفئات

وتنوعت فئات المتابعين بين الرجال والنساء حيث وصلت نسبة الرجال المتابعين للمبادرة 81.8% فيما وصلت نسبة المتابعين من النساء إلى 18.2%، ووصل عدد المتابعين من الشباب من عمر 25 إلى 34 عام حيث بلغت نسبتهم 38.3% من المتابعين، كما تساوت معها نسبة الشباب المتابعين من عمر 18 إلى 24 لتصل إلى 38.3%، وتوزعت باقي نسبة المتابعين الـ 23.4% على الأطفال والبالغين ما بين 35 إلى 65 عام، كما ضمت فئة المشاركين في المبادرة أصحاب الهمم.

ووصلت نسبة المتابعين من العرب 60.4%، والمتابعين من الناطقين باللغة الإنجليزية 38.2%، وكان من بين المتابعين من الناطقين باللغة الإيطالية والفرنسية والإسبانية.

وتشجّع المبادرة مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني في المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة، كما تهدف إلى حث الجمهور من كافة فئات المجتمع على البقاء في المنزل استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لحماية الجمهور وللوقاية من الوباء المنتشر.

ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة "خلك نشيط.. وخلك سليم" من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظًا على صحة ونشاط وسعادة جميع أفراد المجتمع، ويجب على المشاركين استخدام وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.