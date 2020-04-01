حسين عبد الرحمن: 15 ساعة متنوعة في المنزل

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

يحرص حسين عبد الرحمن لاعب وسط فريق عجمان على تنظيم وقته خلال اليوم، في الفترة الحالية بشكل دقيق يستغل فيه البقاء بمنزله لتنويع برنامجه اليومي ليجعل منه أسلوب حياة مثالياً في الوقت الراهن، ويتنوع برنامج حسين عبد الرحمن خلال 15 ساعة متصلة، وانعكس هذا التنوع إيجاباً في قضاء يومه بعيداً عن تسرب الملل.

وأوضح عبد الرحمن لـ«البيان الرياضي» أنه حرص من أول يوم على تنفيذ برنامج يبعده عن الملل وفي الوقت نفسه يستفيد منه كونه لاعباً محترفاً ابتعد عن الملاعب في هذه الفترة، وقال إن البقاء في المنزل في الوقت الراهن، كله إيجابيات سواء بالنسبة له أو لعائلته، عملاً بتوجيهات المحافظة على السلامة واقتداء بما تقرره القيادة الرشيدة في الدولة.

استيقاظ مبكر

وقال حسين عبد الرحمن تفصيلاً، إن برنامجه في المنزل يستمر 15 ساعة، ويبدأ منذ استيقاظه في وقت مبكر نوعاً ما بين الساعة 8 و9 صباحاً، ويحرص على ذلك كي يتناول أول وجبة في اليوم في وقت مناسب، ثم يقوم بإجراء تمارين خفيفة، ويجلس بعد ذلك مع الأهل حتى موعد وجبة الغداء الساعة 2 ظهراً، مشيراً إلى أن الجلوس مع الأهل يعتبر فرصة جيدة له وللجميع هذه الأيام.

فترة المساء

ويحرص حسين عبد الرحمن على أخذ قسط من الراحة بعد وجبة الغداء، ثم يعود لاستكمال برنامجه المسائي في الساعة الخامسة تماماً موعد التدريب الأساسي، الذي يجريه داخل المنزل ويشتمل على الجري لفترة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، ثم يقوم بعد ذلك بإجراء تمارين متنوعة، ثم يتناول وجبة خفيفة ويجلس لمشاهدة التلفاز، ويقول إنه لا يحرص على متابعة أخبار «الكورونا» في نشرات الأخبار ويكون تركيزه على مشاهدة بعض المسلسلات والأفلام، ويتوزع اهتمامه في الفترة المسائية بين التلفاز، وممارسة بعض ألعاب التسلية.

نصيحة للجميع

ونصح حسين عبد الرحمن الجميع بالحرص على البقاء في المنزل، والابتعاد بقدر المستطاع عن التجمعات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، كما نصح باتباع نظام غذائي جيد يحفظ لكل شخص الجسم المثالي، خاصة بالنسبة للرياضيين، وقال إن النظام الغذائي والتحكم في الوجبات من الأمور المهمة، فالتمارين وحدها لا تكفي.