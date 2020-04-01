«العين» يشكر «خط دفاعنا الأول»

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

لم يكتف نادي العين بمجرد الالتزام بتوجيهات المسؤولين والجهات المختصة واتباعه التعليمات كافة في إطار مبادرتي (خلك في البيت) و(ملتزمون يا وطن) بل مضى إلى أكثر من ذلك عبر توجيه صوت الشكر للقائمين على الأمر «خط دفاعنا الأول».

مؤكداً عبر مقاطع فيديو ظل يبثها على منصته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تقديره للجهود الكبيرة التي ظل يبذلها العاملون في الحقل الطبي لأجل مساعدة المجتمع وإرشاده لاتقاء خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وعبر أحمد الشامسي، مدير فريق العين، عن شكره لكل من يعمل من أجل سلامة كل مواطن ومقيم في أرض الإمارات، وأوضح أن جميع اللاعبين يتابعون تدريباتهم المنفردة في المنازل وفق برنامج تم إعداده من قبل الجهاز الفني وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الجهاز الإداري، وأشاد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق العين، بجهود الكوادر العاملة في الحقل الطبي وعبر عن بالغ شكره وتقديره للأطباء والمسعفين والممرضين.