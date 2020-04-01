«الأولمبية» تحث على الاتصال المرئي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن استعدادها الكامل لدعم الاتحادات الرياضية لعقد اجتماعاتها ولقاءاتها المهمة، خلال الفترة الحالية بتقنية الاتصال المرئي، وتأتي تلك الخطوة في ظل حرص قيادتنا الرشيدة على تطبيق أفضل معايير السلامة لكل فئات المجتمع، ما دفع اللجنة الأولمبية الوطنية إلى المبادرة لتوفير سبل الدعم التقني اللازم، لإنجاح تلك الخطوة.

وتشجيع الاتحادات على الاستفادة منها، وإنجاز الأمور الخاصة بعملها، وقال محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية: إن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية تأتي انطلاقاً من أهمية تعميم المفاهيم والأساليب الوقائية والصحية بين كل العاملين والمنتسبين إلى قطاع العمل الرياضي والمجتمع بوجه عام.