6 نقاط مسافة الأمان لـ «فرسان دبي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رغم توقف مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، إلا أن نادي شباب الأهلي، أراد تذكير الجماهير الإماراتية، بأنه المتصدر للترتيب العام للمسابقة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وفي الوقت نفسه توعية المجتمع بأحد الإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وغرد شباب الأهلي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «

خلال خروجك للضرورة، ابتعد عن التجمعات، واترك مسافة أمان بينك وبين الأشخاص الآخرين، وفي دوري الخليج العربي، مسافة الأمان 6 نقاط، التزم بمسافة الأمان لتحافظ على الصدارة».

وتضمنت تغريدة «فرسان دبي»، صورة من جدول ترتيب الدوري الحالي، ويظهرون فيها بالصدارة برصيد 43 نقطة، ويأتي العين ثانياً برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة الثالث برصيد 36 نقطة، مع العلم أن شباب الأهلي سيلاقي العين في الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين حال استكمال المسابقة.