لجنة انتقالات اللاعبين تجتمع عن بعد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين اجتماعها الأول أمس بتشكيلها الجديد برئاسة هشام الزرعوني، وبمشاركة أمل بو شلاخ نائب رئيس اللجنة وماجد الجلاف، يعقوب العلي، حسن المراشدة أعضاء اللجنة وشادي مدحت ممثل القسم القانوني وذلك بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس اللجنة الذي رحب بالأعضاء الجدد متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.

مشيداً كذلك بالعمل الذي قام به رئيس وأعضاء اللجنة السابقة، واطلعت اللجنة على مجريات الأحداث المتعلقة بتعليق النشاط الكروي سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث أعدت اللجنة خطة سوف يتم عرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.