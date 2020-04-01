ملفات مهمة على طاولة اتحاد الكرة اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

ينظر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه ظهر اليوم، بنظام الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عدداً من الملفات المهمة، مثل السيناريوهات المحتملة لشكل مختلف مسابقات فرق الدرجة الأولى والمحترفين خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم تعليق النشاط خلال الفترة الماضية، وذلك بالتشاور مع الجهات المسؤولة عن إدارة أزمة فيروس «كورونا».

كما سيبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة خطة عمله خلال السنوات الأربع المقبلة على ضوء توصيات اللجان المختلفة، التي اجتمعت خلال الأيام الماضية، وهي خطة قصيرة المدى، فيما يتم الإعداد لخطة طويلة المدى تمتد حتى عام 2038، تكون بمثابة ورقة عمل تهدف إلى وضع استراتيجية طويلة، تحقق الطموحات المرجوة.