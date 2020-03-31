المنتخبات تناقش يوفانوفيتش خطة عمله الأسبوع المقبل

المصدر: البيان الالكتروني

عقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية اجتماعها الأول اليوم بتشكيلها الجديد برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وبمشاركة سيف ماجد المنصوري نائب رئيس اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، ومحمد عبيد حماد الظاهري مستشار اللجنة وعدنان الطلياني وعبدالله سلطان وعبدالحميد المستكي وعادل عبدالعزيز أعضاء اللجنة، وحسان فهد مقرراً، فيما لم يشارك محمد عبيد هلال الظاهري (حمدون) عضو اللجنة لظروف عمله.

وعقد الاجتماع بنظام الاتصال المرئي حسب الاجراءات الاحترازية المتبعة في اتحاد الكرة، ورحب رئيس اللجنة بالأعضاء متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم باللجنة نحو تطوير الجوانب الفنية والمنتخبات الوطنية التي تنتظرها العديد من الاستحقاقات الكروية خلال الفترة المقبلة .

وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول الأعمال منها ملف المنتخب الوطني الأول وبرنامج إعداده للمرحلة المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي تم تأجيلها بسبب الأوضاع الصحية الراهنة، حيث كلفت اللجنة السادة الأعضاء بالاجتماع مع مدرب المنتخب إيفان يوفانوفيتش لمناقشته حول برنامج عمله ومقترحاته للفترة المقبلة خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في العالم.

وكلفت اللجنة محمد عبيد حماد الظاهري مستشار اللجنة بمهام الإشراف على المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة نظراً لخبرته الطويلة في المجال الإداري.

كما اطلعت اللجنة على برامج المنتخبات الوطنية استعداداً للمشاركات الرسمية المقبلة سواء المنتخب الأولمبي ومنتخبات المراحل العمرية كافة للفترة من 2020-2024 .