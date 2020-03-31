اتحاد الكرة يحدد مستقبل الدوري غداً

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تتجه أنظار الأندية والرياضيين والمتابعين نحو اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي سيعقد غداً الأربعاء لحسم مصير المسابقات الكروية، سواء لدوري الخليج العربي أو الدرجة الأولى، وأشار عدد من المسؤولين عن الأندية إلى ضرورة ترحيل الجولات المتبقية للدوري إلي بداية الموسم المقبل، حيث إن الإلغاء يعرض الأندية لخسارة كبيرة وسيكون له تداعيات سلبية على كرة الإمارات مستقبلاً.

أندية متضررة

ناصر اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة يرى أن هناك العديد من الأمور التي تتحكم في قرار الترحيل أو الإلغاء مثل رزنامة الاتحاد الآسيوي سواء للمنتخبات أو الأندية، والرزنامة المحلية خلال الموسم المقبل، وإذا نظرنا لقرار الإلغاء على غرار ما حدث في عام 90 أكيد سيكون هناك أندية متضررة ولعل أكثر المتضررين هو شباب الأهلي متصدر دوري المحترفين، إضافة لتضرر فريق مثل الإمارات في دوري الأولى.

الاستكمال حل مرضٍ

ويرى ناصر اليماحي أن استكمال الدوري حل يرضي الجميع، ويتوقف ذلك على الانتهاء من محاربة فيروس كورونا والاطمئنان على صحة الجميع بمن فيهم الرياضيون، وبالطبع الاستكمال لن يكون في مايو أو يونيو لظروف الطقس، وحاجة الأندية في فترة إعداد وتهيئة لاعبيها، وسيكون الاستكمال مع بداية الموسم المقبل وهنا أيضاً ستظهر مشكلة جديدة متمثلة في استعانة الأندية بلاعبين جدد بحكم القيد الصيفي، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

واختتم ناصر اليماحي بقوله، نعي جيداً أن قرار الاستكمال أو الإلغاء هو قرار وطني بالمقام الأول وليس رياضياً فقط، ولكن نأمل أن يتم حسم الموضوع بسرعة من أجل أن تقوم الأندية بإعادة ترتيب حساباتها مبكراً لأن استمرار الغموض يضر أكثر ما يفيد.

الصحة أهم

ويرى خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان أن التفكير الآن ينصب في أمور أكبر وأهم من المسابقات الرياضية المحلية، فصحة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة هي الشغل الشاغل الآن للدولة بكافة أجهزتها، وهي الأجدر بالمناقشة الآن من أمور ترفيهية ترويحية حتى وإن كانت على شكل منافسات رسمية.

حدث عارض

ويقول رئيس مجلس إدارة نادي عجمان إننا الآن أمام حدث طبي عارض لا بد أن نتكاتف جميعاً من أجل القضاء عليه، والأمور الرياضية يمكن تأجيل مناقشتها لما بعد انتهاء الأزمة التي لا نعرف توقيت انتهائها، والحمد لله كل الأخوة مسؤولي الأندية في الدولة لديهم قناعة تامة أن صحة المواطنين والمقيمين بمن فيهم الرياضيون هي الأهم خلال تلك المرحلة، نتمنى أن تنتهي الأمور قريباً ونعود لمزاولة حياتنا الطبيعية والاجتماعية.

ضد الإلغاء

وأكد المحامي عبد الله القاضي عضو اللجنة القانونية السابق في اتحاد الكرة أن مطالب البعض بإلغاء مسابقة دوري الخليج العربي لا يخدم كرة الإمارات ويعتبر هدراً للأموال الكبيرة التي تصرفها الأندية، وقال الحل الأنسب الواقعي هو ترحيل الجولات السبع المتبقية من المسابقة إلى بداية الموسم المقبل لاستكمالها، وإعلان بطل المسابقة وتحديد الفرق التي ستهبط إلى دوري الأولى.

وأضاف عبد الله القاضي قائلاً: من الصعب إلغاء مسابقة قائمة، وإهدار كل الجهود والأموال التي صرفت، فهناك من يسعى إلى التتويج بالبطولة التي أصبح على أعتابها، وفرق أخرى تجاهد من أجل البقاء في الأضواء، كما توجد مسابقة أخرى وهي دوري الدرجة الأولى تضم فرقاً تطمح في الترفيع والمشاركة في دوري المحترفين، من الظلم أن نهدر جهود 24 فريقاً في المسابقتين بقرار إلغاء المسابقة.