بطولة مساعد الدوسري تدعم «خلك في البيت»

المصدر: دبي - خالد المهيري

اختلفت الأدوات والطرق، ولكن الهدف واحد، كان هذا شعار البطل العالمي للرياضات الإلكترونية، مساعد الدوسري، الذي نظم بطولة كرة قدم إلكترونية بلعبة (فيفا 20) في البلايستيشن عبر الإنترنت، حملت اسمه، دعماً لحملة «خلك في البيت»، ضمن إجراءات مواجهة فيروس «كورونا» ، بالإضافة إلى جمع التبرعات للجمعيات الخيرية.

شارك بالبطولة عدد من نجوم الكرة العربية والعالمية، أبرزهم النجم «عموري» لاعب الجزيرة، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، وياسر القحطاني النجم الأسطوري المعتزل لنادي الهلال السعودي، وعدد من نجوم الدوري السعودي.

وحقق فراس البريكان، لاعب النصر السعودي، لقب البطولة، بفوزه على سعود آل سويلم رئيس نادي النصرالسابق، 5 - 1 في النهائي.

وبلغت عدد المشاهدات المباشرة للبطولة أكثر من نصف مليون، فيما تم جمع 350 ألف ريال، سيتم التبرع بها للجمعيات الخيرية.