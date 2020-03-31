تفعيل لائحة الخصومات لـ«قضاة الملاعب»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وافقت لجنة الحكام باتحاد الكرة في اجتماعها الأول عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة علي حمد، تفعيل اللائحة المالية الخاصة بالخصومات والعقوبات للحكام فور استئناف النشاط الرياضي مع إعداد بعض التعديلات عليها بما يتوافق مع استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد. وكلفت اللجنة إدارة الحكام بتقديم خطة عمل شاملة لتطوير سلك التحكيم خلال الأربع سنوات المقبلة.

وتم رفع توصية لمجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماد 28 حكماً مستجداً ومع اعتماد الترقيات المختلفة للحكام، وتم الاطلاع على تقرير استخدام إدارة الحكام، نظام التعليم عن بعد، بالإضافة لمواد تحليل فني لحالات تحكيمية.