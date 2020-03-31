سيف الدبل شخصية اليوم العالمي لمتلازمة داون

منح المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية لأصحاب الهمم بالدولة الإماراتي سيف محمد عبدالله الدبل عضو جمعية الإمارات لمتلازمة داون بدبي لقب شخصية اليوم العالمي لمتلازمة داون لعام 2020 الذي أقيم هذا العام تحت شعار «نحن من يقرر» في دعوة صريحة نحو استقلالية هذه الفئة من أصحاب الهمم في اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة شؤون حياتهم وتمكينهم على مختلف الصعد.

ومنح سيف الدبل اللقب بعد تحقيقه العديد من البطولات الرياضية التي نظمتها الجمعية خلال مسيرتها ومشاركته في مختلف الفعاليات داخل الدولة وخارجها.

وقال المهندس صلاح عبدالله الموسى رئيس الجمعية إن اليوم العالمي لمتلازمة داون يعد فرصة لتحقيق مزيد من الوعي المجتمعي حول هذه الفئة المهمة وتشجيع أصحاب الهمم من ذوي متلازمة دوان وإبراز إبداعاتهم ومنحهم الثقة وأدوات المعرفة ودمجهم في المجتمع. وأضاف: استمرارية الأعمال والمؤتمرات لدعم متلازمة داون كان ولا يزال من الشواهد المميزة في دول مجلس التعاون الخليجي. (دبي - وام)