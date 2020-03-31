اتحاد الكرة يكافح «كورونا»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تتوحد الجهات الرياضية عالمياً ومحلياً من أجل المساهمة في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، من خلال وضع المنشآت والملاعب والمرافق التابعة لها تحت أمر الجهات المختصة للاستفادة منها في خطط مواجهة الفيروس في إطار التكاتف المجتمعي لتجاوز الأزمة العالمية، وفي مبادرة جديدة قرر اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وضع المرافق التابعة لاتحاد الكرة في دبي تحت تصرف الجهات المختصة في الدولة لمواجهة الفيروس.

وتشمل المرافق المنطقة الطبية المجهزة بالعيادات المختلفة، والتي تضم منطقة استقبال وقاعة انتظار وصيدلية وصالة رياضية تضم أحدث معدات التدريب، إضافة إلى فندق الاتحاد الذي يحتوي على 32 غرفة فندقية مجهزة وقاعة اجتماعات كبرى وأخرى لتناول الوجبات إلى جانب 12 غرفة مؤثثة بسكن الاتحاد.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة: إن دولة الإمارات تعد من أفضل الدول التي تعاملت مع الوضع الصحي الراهن من خلال حزمة من القرارات والتدابير الوقائية للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وفق أعلى معايير السلامة بالعالم، إلى جانب المبادرات لمساعدة بعض الدول التي تأثرت بهذا الوباء.

وأضاف: تلك البادرة تأتي استكمالاً للمبادرات التي نقوم بها في إطار حرصنا على المساهمة والوقوف مع الجهات المختصة بالدولة لحماية أفراد المجتمع من هذا الوباء.