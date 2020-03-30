أولمبياد طوكيو في يوليو العام المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن اللجنة المنظمة في اليابان واللجنة الأولمبية الدولية قررتا يوم الاثنين انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 23 يوليو 2021 وأن تستمر الدورة حتى الثامن من أغسطس التالي.

وفي الأسبوع الماضي قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل الدورة الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين قال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي إنه يتوقع اتصالا من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية هذا الأسبوع حول الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو المؤجل.

وقال موري في بداية اجتماع للجنة هو الأول لها منذ قرار التأجيل التاريخي: علينا الاتفاق على الموعد الجديد سريعا، وأتصور أن يتصل بي باخ بخصوص هذا الشأن خلال الأسبوع الحالي، وأعتقد أن الأعضاء أيضا لديهم آراء. كانت أمامنا فرصة كبيرة للتشاور وتبادل الآراء وبعد ذلك فأنا أتوقع أن يتوحد الصف والصوت ويتحرك الجميع في اتجاه تنظيم الألعاب بنجاح.

وأكد موري أن اللجنة المنظمة عقدت عدة اتصالات باللجنة الأولمبية الدولية في الأسبوع الماضي لمناقشة منافع وأضرار إقامة الدورة في العام المقبل سواء كان ذلك في الربيع أو الصيف.

وكشفت شبكة التلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" أنه يتوقع وبصورة شبه مؤكدة أن تفتتح الألعاب في 23 يوليو من العام المقبل وأن تستمر حتى الثامن من أغسطس التالي أي قبل يوم واحد من الموعد الذي كان مقررا في العام الحالي.