المدرب بدر طبيب يساند حملة " خلك بالبيت " وينصح الرياضيين

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

دعا المدرب الوطني بدر طبيب لاعبي كرة القدم والرياضيين بمختلف ميولهم إلى ضرورة المحافظة على تدريباتهم وتمارينهم المنزليه والبقاء في البيت طوال الوقت إلى جانب استغلال هذه الأوقات بالتثقيف الغذائي والسلوك الاحترافي والذي بالتأكيد سيفيدهم خلال المرحلة المقبلة،

وتمنى مدرب دبا الحصن السابق السلامة للجميع موجها الشكر للحكومة الرشيدة والتي سارعت في اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم على أرض الإمارات، معربا عن أمله في زوال الأسباب التي أدت إلى توقف الحياة في كل الدول بسبب تفشي وباء كورونا.