نادي الثقة يعقم منازل أصحاب الهمم

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

في بادرة طيبة من اللجنة اللإجتماعية بنادي الثقة لاصحاب الهمم ضمن برنامج تواصل بلاحدود قام نادي الثقة بتعقيم منازل اعضاء النادي من ذوي الإعاقة وتقديم المطهرات اللازمة حرصاً من إدارة النادي في توفير الوقاية والحماية من فيروس كورونا.

من جانبه أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى مد جسور التعاون والتواصل مع أولياء أمور الأعضاء من ذوي الإعاقة وإدارة النادي لبحث الحالات الاجتماعية للأعضاء وتلبية احتياجاتهم.

مشيراً بأن إدارة النادي حريصة على تقديم الرعاية والدعم لأعضاء النادي في كافة المجالات منها توفير الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عن طريق تعقيم منازل الأعضاء وتقديم مواد الوقاية والتعقيم لهم في إماراتي الشاقة وعجمان بجانب وتقديم النصائح والتعليمات اللازمة لأولياء الأمور لتعزيز وقاية أبنائهم من أصحاب الهمم.