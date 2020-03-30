الامريكي تايلور: مطمئنون في الامارات

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

عبر الامريكي تايلور ويلكرسون محترف فريق الشارقة لكرة السلة عن ارتياحه الكبير للإجراءات الاحترازية التي ظل يتابعها عن قرب في الامارات لمكافحة "جائحة كورونا"، وقال ان الجميع مطمئن وينفذون التوجيهات والارشادات بدقة نتيجة للإحساس بمدى الاهتمام الذي توليه الامارات لمكافحة هذا المرض، وقال ان حالة التضامن التي أبداها جميع الرياضيين في العالم، انعكست ايجاباً في نقل ثقافة التمارين الرياضية في المنازل.

وأوضح انه على المستوى الشخصي، حرص منذ توقف النشاط على التدريب مرتين على الأقل في المنزل بشكل منفرد، ضمن البرنامج الرياضي الذي ينتظم فيه اللاعبين هذه الأيام، معرباً عن سعادته بإنتشار "فيديو" خاص له يظهر فيه خلال أحد التمارين التي ظل يجريها في منزله بالشارقة، وقال انه متواصل مع زملائه اللاعبين ومع ادارة الفريق والجهاز الفني، متمنياً عودة الامور لطبيعتها في القريب العاجل.