اليماحي: مبادرة رائدة جاءت في وقتها

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

وصف ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة مبادرة التعقيم الوطني بالرائدة والتي تُعزز من جُهود وجاهزية المجتمع، مشيراً إلى أنها تعتبر من المبادرات الطيبة وجاءت في وقتها من قبل المسؤولين والقائمين على أمر فريق الطوارئ والأزمات في كيفية التعامل مع فيروس كورونا، وقال اليماحي: نُقدر للمسؤولين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو عبر البلديات والمحليات هذه الحملة المنظمة التي قوبلت بترحاب كبير من قبل المواطنين والمقيمين، وذكر اليماحي بأن ما تم ويتم حالياً سيقلل بالتأكيد من انتشار الفيروس.