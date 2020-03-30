علي البدواوي: الإمارات رائدة في الصحة والوقاية

المصدر: دبي - علي الظاهري

أشاد علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا مشرف الفريق الأول للكرة، بعملية التعقيم الوطني للشوارع والإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى عال التي تقوم بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، وقال البدواوي إن الخطوات المطبقة حالياً من أجل السلامة تبشر بالخير وتدعو إلى التفاؤل خاصة في ظل تجاوب وتفاعل المجتمع بسبب ارتفاع مستوى الوعي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أثبتت ريادتها للعالم في عملية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير الصحية للحد من الفيروس، وثمن البدواوي حرص واهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن والمقيم والإنسان أولا ً قبل كل شيء، وذلك ما يترجمه استخدام مصطلح التعقيم الوطني وليس حظر التجول كما هو متبع لدى بعض دول العالم، مما يعطي نوعاً من الراحة و الطمأنينة لدى الجميع، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاهتمام الكبير في توفير الصحة والأمن والسلامة وأفضل وسائل العيش الكريم لكل من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء.

واختتم البدواوي حديثه مناشداً جميع أفراد المجتمع بأهمية مواصلة الالتزام بجميع متطلبات الوقاية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خاصة في فترة التعقيم الوطني المقررة مساء كل يوم، متمنياً السلامة للجميع.