رياضيون: «التعقيم الوطني» يضمن بيئة صحية وآمنة لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي- العوضي النمر - فائز بجبوج ـ أبوظبي – محمد صادق

تفاعل رياضيون مع برنامج التعقيم الوطني، الذي تنفذه وزارتا الصحة ووقاية المجتمع، والداخلية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدين أن البرنامج يعزز من جهود الدولة في الحد من انتشار الجائحة، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، ويسهم في ضمان بيئة صحية وآمنة في مختلف المنشآت والمرافق، وأشار رياضيون إلى أن التزام مختلف شرائح المجتمع التام خلال فترة تنفيذ البرنامج وضمن الوعي الكامل بأهمية البقاء في المنازل، من شأنه تنفيذ البرنامج على أكمل وجه، موجهين الشكر إلى الكوادر والعمال المشاركين في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني كونهم ضمن خط الدفاع الأول لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، وشدد رياضيون على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعليمات الجهات المختصة أولوية قصوى في هذه المرحلة الصعبة، التي يمر بها العالم وتأثر بها القطاع الرياضي، مشيرين إلى أن جميع الرياضيين سواء قيادات أو إداريين أو لاعبين لديهم وعي كامل وتقدير للإجراءات التي يتم تطبيقها، إضافة إلى التفاعل الكبير مع حملة «خلك في البيت» والالتزام بأداء التدريبات في المنازل حتى انتهاء الأزمة، وأكدوا أن برنامج التعقيم الوطني يضمن سلامة جميع المرافق، ومن ضمنها المنشآت الرياضية، إذ إن أندية رياضية بدأت كذلك مع بداية انتشار الفيروس في تعقيم مقراتها والملاعب والصالات الرياضية المخصصة للتدريبات لضمان تعقيم كامل، يستهدف توفير بيئة صحية للإنسان.

توجيهات

وأشاد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف بالخطوات، التي أعلنت عنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والداخلية بإطلاق «برنامج التعقيم الوطني»، والتي جاءت ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وترجمة على أرض الواقع، حيث تولي حياة الإنسان وصحته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها على كل الصعد وبكل الظروف، وتنفيذاً لهذه التوجيهات السامية تسابقت بالتفاعل معها وتطبيقها على أرض الواقع كل المؤسسات الاتحادية والمحلية، لإجراء التعقيم الكامل، والذي يشمل كل المرافق والنقل العام والبنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتتكامل جميع الجهود مع الفرق والكوادر الطبية العاملة في الدولة، والتي وصفتها قيادتنا الرشيدة بأنها «خط الدفاع الأول عن بلدنا الحبيب»، وأضاف معاليه أن ما شاهدناه ولمسناه على أرض الواقع خلال تنفيذ «البرنامج الوطني للتعقيم» ينم عن ثقافة ورقي شعب يُحترم ويؤكد الانتماء لوطنه والولاء لقيادته الرشيدة، من مواطنين ومقيمين وزائرين.

جهود

وبدوره، أثنى محمد بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد الكرة على الجهود الكبيرة، التي تبذلها مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية، في تنفيذ «برنامج التعقيم الوطني»، ، وقال إنه إجراء احترازي لتأمين سلامة المجتمع والحد من فيروس «كورونا» وهي خطوة من خطوات استباقية فاعلة عديدة، ووجه بن هزام الشكر والتقدير إلى الرجال الأوفياء الذين يقومون بعملية التعقيم، من مختلف الجهات، وقال إن عملهم بطولة وتضحياتهم من أجل الوطن والمقيمين فيه مقدرة، ونحن نعتبر هؤلاء أبطال الخط الأمامي لمحاربة هذا الفيروس، وأضاف: «فخورون بتلك الكوادر، الذين يضحون براحتهم من أجل سلامة الوطن»، وأبدى سعادته بالالتزام الملحوظ من قبل المواطنين والمقيمين بالتعليمات، خلال فترة التعقيم، ما أظهر مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين بصورة حضارية كبيرة أمام العالم، سواء في الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية أو من خلال التفاعل مع الحميلة بإطلاق العديد من المبادرة، التي تنم علي حب الوطن والعمل على صالحه، حيث شاهدنا التجاوب من خلال النشيد الوطني أو الأغاني الوطنية.

بيئة صحية

وبدوره، شدد عبد الله سالم عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، المدير التنفيذي للنادي على أهمية برنامج التعقيم الوطني كونه يسهم في توفير بيئة صحية وسليمة وآمنة أمام الجميع، في ظل الظروف الحالية التي فرضها انتشار فيروس «كورونا»، والتي تفرض كذلك التعاون والالتزام من مختلف شرائح المجتمع لتجاوز هذه المحنة، وقال: «علينا أن نكون مع الوطن ونساند جهود الدولة الرامية للمحافظة على الصحة العامة وبالتالي الالتزام بالبقاء في المنازل خلال فترة التعقيم يساعد كثيراً في القضاء على انتشار فيروس «كورونا»، وهناك بالفعل وعي تام من جانب الرياضيين بالإجراءات الاحترازية المتبعة للسيطرة على هذا الوباء »، وأضاف أن نادي الوحدة بدأ منذ نحو الشهر في تعقيم منشآته وملاعبه وكل المرافق داخل النادي، إضافة إلى أكاديمية كرة القدم بالشهامة، ويقوم كذلك بالتعقيم مرتين أسبوعياً لتوفير بيئة صحية للحفاظ على السلامة العامة.