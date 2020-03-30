اتحاد الكرة يحسم ملف يوفانوفيتش الأربعاء المقبل

المصدر: دبي - العوضي النمر

يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه ظهر الأربعاء المقبل برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي ملف مدرب المنتخب الوطني الأول يوفانوفيتش من خلال مناقشة الإبقاء عليه أو اتخاذ قرار بعدم استمراره، خاصة في ظل تأجيل ارتباطات «الأبيض» في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023 بسبب أزمة فيروس كورونا. ويوجد مقترح بعودة مدرب المنتخب السابق مهدي علي لتولي مهمة قيادة «الأبيض» خلال الدور الثاني من التصفيات، كما سيتم خلال الاجتماع بحث السيناريوهات المحتملة بشأن مسابقات فرق المحترفين والهواة خلال الفترة المقبلة بعد أن تم تعليق النشاط خلال الفترة الماضية.

يتم عقد الاجتماع بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، بنظام الاتصال المرئي «عن بعد»، ويتم خلاله طرح خطة عمل الاتحاد خلال السنوات الأربع المقبلة على ضوء توصيات اللجان المختلفة، وهي خطة قصيرة المدى، فيما يتم الإعداد لخطة طويلة المدى تمتد حتى عام 2038، تكون بمثابة ورقة عمل تهدف إلى وضع استراتيجية طويلة تحقق الطموحات المرجوة.