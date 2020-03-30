سانتيني: أسرتي وأصدقائي في إيطاليا بخير وأشكر مسافي

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

دعا الإيطالي غبرائيل سانتيني محترف مسافي إلى ضرورة البقاء في المنزل لأطول وقت ممكن مسانداً حملة «خلك بالبيت»، ووصف سانتيني المتواجد حالياً بمسافي الفترة الحالية بالصعبة والمهمة في ذات الوقت مشدداً على ضرورة تجاوزها والانتصار على فيروس كورونا، وأشار اللاعب إلى انه يتواصل بصورة مستمرة مع أُسرته الصغيرة والكبيرة في إيطاليا فضلاً عن تواصله مع أصدقائه مشيراً إلى أن الأوضاع في بلدته تبدو مطمئنة مبدياً حُزنه العميق لمن فارق الحياة من مختلف الدول بسبب وباء الكورونا، ووجه اللاعب الشكر لدولة الإمارات التي سارعت بكل آلياتها وامكاناتها للحد من انتشار الفيروس وذلك عبر حملات التوعية من جهة إلى جانب تعقيم المؤسسات والمرافق والشوارع من الجهة الاخرى وعبر عن ثقته بأن الاجراءات التي قامت بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية ساهمت بقدر كبير في انحسار الفيروس منوهاً إلى التزام المواطنين والوافدين بتعليمات القيادة العليا والتي كان لها ابلغ الأثر في السيطرة على الفيروس، وفيما يتعلق بتمارينه قال اللاعب «أباشر التدريبات المنزلية بصفة دورية تحت قيادة مدرب لياقة وإحماء ويتواصل معي يومياً عن بعد وأقوم بتطبيق كل التمارين وذلك للحفاظ على لياقتي موجهاً الشكر أيضاً لإدارة نادي مسافي برئاسة سعيد حمود المحرزي وللجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني جمال الحساني وأشير هنا إلى أن زملائي اللاعبين يتواصلون معي تليفونياً ويطمئنون على صحتي ويسألون كذلك عن أسرتي«.

وكشف سانتيني عن أن وكيل أعماله الإيطالي نيكولاس روجوني المعتمد من قبل الفيفا كشف له تلقيه لعدة عروض خليجية فضلاً عن وجود اكثر من ناد محلي مهتم بخدماتي أيضاً لكنني أشير هنا إلى أن كل ذلك مؤجل حالياً إلى أن تزول الأزمة الراهنة والتي أحدثها فيروس كورونا.