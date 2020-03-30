30 ٪ تخفيض رواتب لاعبي ومدربي دورينا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تفيد متابعة «البيان الرياضي» لموضوع تخفيض رواتب لاعبي ومدربي دوري الخليج العربي، بأنه يوجد مشروع قرار تحت الدراسة من اتحاد الكرة والأندية، وبالتشاور مع الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية يقضي بتخفيض 30% من رواتب لاعبي ومدربي دورينا، سيتم تطبيقه في أبريل، ويستمر في فترة تعليق النشاط، لكنه لن يكون بأثر رجعي ولن يطبق على شهر مارس الجاري الذي سيحصل فيه اللاعبون والمدربون على رواتبهم كاملة. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أكد أحقية الأندية في اتخاذ هذه الإجراءات خطوة أولى نحو إعادة كرة القدم إلى مسارها الطبيعي، ومساعدتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية الكبيرة، التي خلفتها أزمة فيروس «كورونا».

وتأتي خطوة تخفيض الرواتب التي طالبت بها الأندية ووجدت صدى إيجابياً من أطراف اللعبة ضمن الإجراءات الوقائية الاقتصادية، التي تحمي الأندية من مواجهة صعوبات مادية كبيرة وتمكينها من مواصلة نشاطها بشكل طبيعي والحفاظ على موظفيها. وكشف مصدر مسؤول بأحد الأندية لـ«البيان الرياضي» أن تخفيض الرواتب مسألة «حياة أو موت» وإجراء لا بدّ منه من أجل مساعدة الأندية على الخروج من عنق الزجاجة، ومنحها فرصة إنعاش وضعيتها الاقتصادية، مؤكداً أنه من الصعب مواصلة الأندية تسديد رواتب لاعبيها ومدربيها بشكل كامل، في ظل تعليق النشاط، ومع قدوم فصل الصيف الذي يستمر فيه توقف النشاط، أي ما يعني أنه بالإمكان أن نصل إلى فترة بين 5 و 6 أشهر دون كرة، وأضاف: تخفيض الرواتب بنسبة 30% إجراء سليم يمنح الأندية فرصة البقاء .