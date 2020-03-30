لجان اتحاد الكرة تتحدى «كورونا» وترسم خطوات المستقبل

المصدر: دبي- العوضي النمر

بدأت لجان اتحاد الكرة رسم خطوات المستقبل، سعياً للارتقاء بكرة الإمارات خلال السنوات الأربع المقبلة، متحدية فيروس «كورونا» الذي أجبر معظم الجهات على العمل عن بعد ومنهم اتحاد الكرة ولجانه، وتهدف اللجان في اجتماعاتها لوضع السياسة العامة والخطط المستقبلية، لكي يعتمدها مجلس الإدارة خلال اجتماعه «عن بعد» الأربعاء المقبل.

وناقشت لجنة الشؤون المجتمعية برئاسة إبراهيم الحمادي، في اجتماعها خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من تواصل الاتحاد مع مختلف شرائح المجتمع.

وتعقد لجنة المسابقات اليوم أول اجتماعاتها بعد تشكيلها برئاسة أحمد بن درويش، حيث سيتم الوقوف على نشاط ومسابقات اتحاد الكرة، ومناقشة آلية العمل خلال الفترة المقبلة، والاستقرار علي شكل المسابقات بالموسم المقبل، ووضع السيناريوهات المختلفة سواء كانت باستئناف النشاط أو إلغائه حتى يكون الاتحاد مواكباً للتطورات، مع مناقشة تصور للارتقاء ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

منظومة التحكيم

وتعقد لجنة الحكم اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة الحكم الدولي الأسبق علي حمد، لوضع خطة طموحة للارتقاء بمنظومة التحكيم إدارياً وفنياً، وستكون الأولوية لحكام مسابقات المحترفين والدرجة الأولى وحكام الفيديو، سعياً للارتقاء بأداء ومستوى التحكيم.

لجنة المنتخبات

تعقد لجنة المنتخبات أول اجتماعاتها غداً برئاسة يوسف حسين، وتوجد ملفات عدة أمام اللجنة، منها ملف الصربي يوفانوفيتش مدرب المنتخب الأول، ومناقشة استمراره من عدمه، حيث يوجد رأيان الأول يؤكد أنه لم ينل فرصة العمل، بسبب الظروف الراهنة وتأجيل التصفيات، وبالتالي يكون من الصعب الحكم عليه خاصة أن عقده ينتهي في يوليو المقبل، والثاني يشير إلى وجوب الاستغناء عن المدرب والاستعانة بمدرب آخر يكون قادراً على التعامل مع المستجدات الراهنة. وتناقش اللجنة ملف استمرارية منتخبات المراحل السنية لتكون القاعدة القوية، التي ينطلق منها المنتخب الأول، مع الاهتمام بمراكز التدريب التي أهملت خلال السنوات الماضية، ووضع خطة طموحة للارتقاء بالمنتخبات خلال السنوات المقبلة.