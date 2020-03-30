الجعيدي: خطوة استباقية فاعلة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

وصف صلاح الجعيدي الأمين العام لاتحاد البولينغ، «التعقيم الوطني» الخاص بالتصدي لفيروس كورونا، بالخطوة الاستباقية الفاعلة جداً في الحد، ومن ثم القضاء التام على الوباء، مشيداً بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة، ووجدت تفاعلاً شاملاً وتجاوباً مميزاً من قبل جميع أبناء مجتمع الإمارات، مشيرا إلى أن «التعقيم الوطني» أوجد بيئة صحية آمنة لكل قطاعات الحياة في الدولة، وفي مقدمتها القطاع الشبابي والرياضي، ولفت إلى أن الإمارات كانت وستبقى إلى الأبد آمنة مطمئنة طالما فيها قيادة رشيدة تفكر بعمق في مصالح الناس وفي مختلف جوانب حياتهم، منوهاً إلى أن سلسلة الإجراءات الاحترازية، أسهمت بشكل تام في الحد من اتساع رقعة انتشار «كورونا»، بفضل التجاوب العالي من قبل جميع أبناء المجتمع الإماراتي، ونجاعة تلك الإجراءات وسلاسة وسهولة تطبيقها.