شوكوروف يدعم 60 أسرة أوزبكية

المصدر: ‏الشارقة - ياسر قاسم

نشر الأوزبكي ‎شوكوروف المحترف في صفوف فريق ‎الشارقة لكرة القدم، فيديو له وهو يستعرض مهارته في التحكم بالكرة وأردف ذلك بفيديو توزيع مساعدات لأهالي بلدته من الفقراء والمحتاجين وقد زاد عددهم وزادت معاناتهم بسبب الأوضاع الراهنة، وقال شوكوروف بأنه قدم مساعدات عبارة عن مواد غذائية لستين أسرة في اليوم الأول وهو مستمر في هذا العمل بحيث يشمل نفس العدد في كل مرة، وانتقد ‎شوكوروف تحدي المنديل الذي انتشر بين اللاعبين على مستوى العالم قائلا بأن التحدي الحقيقي هو أن تقدم المساعدة وتشعر بمعانات الفقراء والمساكين، وتمنى ‎شوكوروف أن تنتشر هذه العادة بين الرياضيين، وأن يساهموا في مساعدة المجتمع بما أنعم الله عليهم من خير، وأن يتقبل الله منه هذا العمل البسيط، وهو سعيد جداً لما شاهده من فرحة على وجوه الفقراء، وهم يتلقون المساعدات من ابن بلدتهم، وهذه هي قمة السعادة بالنسبة له.