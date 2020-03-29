ساشا يدعم حملة "خلك في البيت"

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى

أكد الصربي ساشا مدافع بني ياس دعمه لحملة "خلك في البيت" والعمل على محاربة إنتشار فيروس كورونا بإلتزامه التام بالتوجيهات وبقائه المستمر في منزله مع خلق برامج متنوعة يكسر بها الملل منها حرصه على أداء تدريبات يومية لعدة فترات بمنزله وسط دعم من اسرته الصغيرة للمحافظة على لياقته البدنية والجاهزية التامة حال إستئناف مباريات الدوري.

واظهر المدافع الصربي ساشا جدية في التدريبات التي تتم بتوجيه من المدرب الألماني وينفريد شايفر مدرب الفريق الاول، واشاد نادي بني ياس بلاعبه وحيا جهوده الفردية وحرصه على تنفيذ التوجيهات الفنية وإلتزامه بدعوة " خلك في البيت".