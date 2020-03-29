لجنة الشؤون المجتمعية باتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت لجنة الشؤون المجتمعية باتحاد كرة القدم الإماراتي أمس اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة إبراهيم سلمان الحمادي، وبمشاركة عمران الجسمي نائب رئيس اللجنة، ومريم حمد بن فهد، وغانم حريمل، وإبراهيم الشحي أعضاء اللجنة، وعبدالله الكنزي مقرراً، وسالم ناصر الحبسي منسقاً وذلك بنظام الاتصال المرئي.

بدأ جدول أعمال الاجتماع بتعريف وترحيب رئيس اللجنة بالأعضاء، واطلاعهم على قرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها، والاطلاع أيضاً على بعض محاضر اجتماعات اللجنة السابقة.

كما تم توزيع المهام وأدوار العمل بين أعضاء اللجنة، حيث تم إسناد مهمة " الشؤون المجتمعية والاتصال الجماهيري " لكل من عمران الجسمي، ومريم بن فهد، وإبراهيم الشحي، فيما تم إسناد مهمة التطوير المؤسسي لكل من غانم بن حريمل عضو اللجنة، وسالم الحبسي منسق اللجنة .

وناقشت اللجنة العمل على مبادرة توعوية للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا المتجدد تستهدف جميع أفراد المجتمع، بالإضافة للبدء في وضع أجندة للفعاليات المجتمعية التي ستُنظم مع وضع استراتيجية لجلب الشركاء الاستراتيجيين والرعاة لتلك الفعاليات، بالإضافة لتنسيق اللجنة مع قسم الإعلام الرقمي في اتحاد الكرة من أجل المبادرات المجتمعية، وتحديد أدوار فريق العمل المنظم لكل مبادرة على حدة.