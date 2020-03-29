سانتيني : أسرتي في ايطاليا بخير وأشكر الإمارات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

دعا الايطالي غبرائيل سانتيني محترف مسافي إلى ضرورة البقاء في المنزل لأطول وقت ممكن مسانداً حملة " خلك بالبيت " .

ووصف سانتيني المتواجد حالياً بمسافي الفترة الحالية بالصعبة والمهمة في ذات الوقت مشدداً على ضرورة تجاوزها والانتصار على فايروس كورونا .

وأشار اللاعب إلى انه يتواصل بصورة مستمرة مع أُسرته الصغير والكبيرة في ايطاليا فضلاً عن تواصله مع أصدقائه مشيراً الى أن الأوضاع في بلدته تبدو مطمئنة مبدياً حُزنه العميق لمن فارق الحياة من مختلف الدول بسبب وباء الكورونا .

ووجه اللاعب الشكر لدولة الإمارات التي سارعت بكل آلياتها وامكاناتها للحد من انتشار الفايروس وذلك عبر حملات التوعية من جهة إلى جانب تعقيم المؤسسات والمرافق والشوارع من الجهة الاخرى واعتقد بأن الاجراءات التي قامت بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية ساهمت بقدر كبير في انحسار الفايروس.

منوهاً إلى التزام المواطنين والمقيمين هنا بتعليمات القيادة العليا والتي كان لها ابلغ الاثر في السيطرة على الفيروس.

وفيما يتعلق بتمارينه قال اللاعب "أباشر التدريبات المنزلية بصفة دورية تحت قيادة مدرب لياقة وإحماء و يتواصل معي يومياً عن بعد وأقوم بتطبيق كل التمارين وذلك للحفاظ على لياقتي"

موجهاً الشكر ايضاً لإدارة نادي مسافي برئاسة سعيد حمود المحرزي وللجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني جمال الحساني واشير هنا الى أن زملائي اللاعبين يتواصلون معي تلفونياً ويطمئنون على صحتي ويسالون كذلك عن اسرتي .

وكشف سانتيني بأن وكيل اعماله الايطالي نيكولاس روجوني المعتمد من قبل الفيفا كشف له تلقيه لعدة عروض خليجية فضلاً عن وجود أكثر من نادي محلي مهتماً بخدماته ايضاً لكنه يشير إلى أن كل ذلك مؤجل حالياً إلى أن تزول الازمة الراهنة والتي احدثها فايروس كورونا .