لاعبو خورفكان.. تفاعل كبير على منصات التواصل

المصدر: (خورفكان – محمد فضل )

يعتبر لاعبو خورفكان من أكثر لاعبي أندية دوري الخليج العربي تفاعُلاً ونشاطاً على منصات التواصل الاجتماعي وذلك من خلال تطبيق حملة «خلك بالبيت» منعاً لانتشار فيروس كورونا، ودائماً ما يظهر كبار وصغار لاعبي النادي سواء في الفريق الأول أو على مُستوى المراحل السنية في فيديوهات متواصلة يتم بثها عبر موقع النادي أولاً لتنتشر في بقية منصات التواصل الاجتماعي .حيث يتضامن الجميع من أجل حملة «خلك بالبيت» بأساليب مختلفة هدفها واحد هو عدم مغادرة المنزل لأي سبب من الأسباب، وأمس نشر موقع شركة كرة القدم بنادي خورفكان فيديو مشتركاً لخماسي الفريق الأول وهم سيف محمد كابتن فريق خورفكان واحمد الياسي وفوزي فايز إلى جانب الثنائي الأجنبي رامون لوبيز ودودو الذين شددوا على ضرورة الاستمرار في البقاء في المنزل، ويقول سيف محمد عبر رسالته: «كفو عليكم أثبتم أنكم الأفضل ونطلب منكم الاستمرار على هذا النهج حفاظاً على الوطن الغالي.