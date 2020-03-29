56.5 % يؤيدون إلغاء دوري الخليج العربي

المصدر: دبي- عزالدين جادالله

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أيد 5٦٫٥% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إلغاء النسخة الحالية لمسابقة دوري الخليج العربي، مقابل ٤٣٫٥% أشاروا إلى تأجيل مسابقة الدوري للموسم المقبل، وناقش «البيان» الموضوع عبر سؤال مفاده: «هل أنتم مع تأجيل الدوري لبداية الموسم الجديد أم إلغائه هذا الموسم؟».

تفاصيل

وفي تفاصيل الاستطلاع، أيد 44% من المشاركين على الموقع الإلكتروني تأجيل مسابقة الدوري لبداية الموسم القادم، مقابل 56% اتفقوا على إلغاء المسابقة، وفي «تويتر» أشار 43% من المشاركين إلى تأجيل النسخة الحالية من الدوري، في حين أيد 57 % إلغاء المسابقة.

سلامة اللاعبين

من ناحيته أكد الحارس الدولي السابق والمحاضر الآسيوي زكريا أحمد أن المنطق يستدعي إلغاء النسخة الحالية لدوري الخليج العربي واستكمال منافسات مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم المقبل، وذلك حفاظاً على سلامة المجتمع واللاعبين.

وقال: إن التضحيات مطلوبة في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العالم في هذا الظرف الطارئ وعلى الأندية أن تقدر تلك الظروف وتتعاون فيما بينها».

وأضاف: من وجهة نظري أرى أن يتم الإقرار بصعود فريقي دبا الحصن والإمارات إلى دوري الأضواء وأن تقام النسخة المقبلة ب16 فريقاً وإلغاء البطل كحالة استثنائية نظراً للظرف الذي تمر به النسخة الحالية للدوري، وعلى الأندية أن تفكر في المصلحة العامة، ووجود 16 فريقاً في النسخة المقبلة سيصب في مصلحة منتخباتنا الوطنية، ولا نتمنى اتخاذ قرار ثم الندم عليه فيما بعد.

وقال: إذا توقف اللاعب عن ممارسة التدريبات أسبوعين كاملين فسيفقد 30% من لياقته البدنية، والعودة إلى الدوري تعد مغامرة غير محمودة العواقب.

استعادة اللياقة

وأضاف: ستحتاج الفرق إلى 20 يوماً على الأقل لاستعادة اللاعبين للياقتهم البدنية وهذا في حال الإقرار بعودة الدوري، وذلك حتى لا يتعرض اللاعبون للشد العضلي أو عواقب صحية وخيمة.

واختتم الحارس الدولي السابق والمحاضر الآسيوي زكريا أحمد حديثه بالقول: الأفضل أن تلغى النسخة الحالية للدوري احترافياً وفنياً وعودته بعد فترة توقف طويلة صعب على الأندية كافة.