منتدى الدوريات العالمية يرسم خارطة مواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

وضع منتدى الدوريات العالمية، في اجتماعه الإلكتروني، أمس «عن بعد»، خارطة مواجهة فيروس «كورونا»، وتم التأكيد على أهمية استكمال مسابقات الدوري على مستوى العالم، إن أمكن، خاصة أن قرار إلغاء المسابقة، هو آخر سيناريو محتمل، لما له من تأثيرات في الدوريات في النواحي المالية والقانونية والفنية، خاصة أن الأمر يرتبط أيضاً بالوضع الصحي لكل بلد، وتم التأكيد على قرار «فيفا»، بأن استكمال الدوريات من عدمه، هو شأن داخلي، ويخص الروابط والقوانين المحلية.

وتم طرح العديد من المقترحات، في حال تم استئناف الدوري أو إلغاؤه، في كل بلد على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار، الظروف الخاصة بكل دولة، والمواعيد المرتبطة بروزنامة الاتحادات القارية، كدوري الأبطال، وتصفيات كأس العالم.

شارك في الاجتماع 17 من روابط الدوريات العالمية المحترفة، تمثل الإمارات وأستراليا، بلجيكا، الدنمارك، انجلترا، ألمانيا، إيطاليا، المكسيك، بولندا، إسكتلندا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، أمريكا، النمسا واليابان.

ووافق المنتدى بالإجماع، على رفع توصية إلى «فيفا»، لإعادة جدولة الأجندة الدولية، بالتنسيق مع الاتحادات القارية، لإعادة جدولة مباريات دوري الأبطال في كل قارة، وأيام «فيفا» المحددة في شهري سبتمبر وأكتوبر، وعدم ضغط الروزنامة للروابط، حتى تستطيع الدوريات الانتهاء من كافة المسابقات الخاصة بالعام الحالي، بجانب وضع آلية ومقترحات لأجندة الموسم المقبل.

مع الأخذ في الاعتبار، المشاركات القارية في دوري الأبطال، وحرارة الجو في بعض الدول، وتوحيد إلغاء أيام «فيفا» في جميع القارات، في حال تقرر إلغاؤه في قارة ما، نظراً لوجود لاعبين محترفين من قارات مختلفة، وصعوبة استكمال المباريات دونهم. وفي ما يخص عقود اللاعبين، من حيث تمديدها أو تخفيض الرواتب، فتم الاتفاق على أنه شأن داخلي، يخص كل دولة، وفقاً للقوانين المحلية وقانون العمل.

وتقرر رفع توصيات خاصة في هذه الموضوعات، لمناقشتها خلال الاجتماع الخاص بالاتحاد الدولي، المقرر في الأول من أبريل. وطرح ممثلو كل من إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا وفرنسا، مقترح مخاطبة «فيفا» بمد فترات التسجيل خلال الموسم الحالي والموسم المقبل، خاصة مع عدم وضوح الرؤية حول بداية الموسم الجديد.

وأكدت الرابطة الإسبانية، ضرورة فتح فترة التسجيل حتى ديسمبر المقبل، مع وضع ضوابط خاصة بتسجيل اللاعبين، وذلك في حال استئناف المباريات خلال شهر يونيو أو يوليو، لأنه في تلك الحالة، ستتداخل فترة التسجيل الصيفية، والخاصة بالموسم المقبل، مع الموسم الحالي.