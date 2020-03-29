إسلام خان يشيد بالقطاع الصحي

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

حقق «كاسيكيديان» لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس مكدونالد وإشراف المدرب جيمس كمنغز، لقب «دونكاستر بريلود» لمسافة 1500 متر «الفئة الثالثة»، والذي أقيم على مضمار «روزهيل» في إستراليا، مسجلاً زمناً قدره 1.31.66 دقيقة، وبفارق رأس عن «ماسك أوف تايم»، بقيادة الفارس توم ماركواند.

وبذلك، أصبح البطل مستعداً لمحاولة الفوز بالفئة الأولى في راندويك، نهاية الأسبوع المقبل. وقال المدرب جيمس كمنغز: «هذا الأداء شبيه لما قدمه «كاسيكيديان» في أول موسم له بالسباقات الأسترالية»، «حينما بلغ قمة الأداء، وصل إلى مستوى الفئة الأولى، وحل بالمركز الثالث بسباق كناتالا ستيكس في فلامنغتون».