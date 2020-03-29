بطل أولمبي.. خياط كمامات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

انضم الإسباني إيكر مارتينيز بطل أولمبياد أثينا 2004 في سباق القوارب الشراعية، وفضية أولمبياد بكين 2008، و3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم، ومثلها في بطولة أوروبا، إلى قائمة الرياضيين المتطوعين لمحاربة فيروس كورونا، من خلال خياطة كمامات طبية للمستشفيات في إسبانيا، مستعيناً بخبرته التي اكتسبها من والدته، التي كانت تعمل في مجال صناعة الأثاث قبل 20 عاماً، ومن خبرته في خياطة الأشرعة، عند مواجهة مشكلة أثناء السباقات، وأكد أنه لم يتردد لحظة في الحصول على ماكينة خياطة، وبدء إنتاج الكمامات .

ويساعد مارتينز في عمله أطفاله الثلاثة، وقال: «جوان، يضع الشاش مع الطبقات الزرقاء، ويقوم إيكر بقطع الأربطة المطاطية ، وأقوم بالخياطة، وتقوم كريستينا بتمريرالقطع».

وتمكن مارتينيز من إنجاز 25 كمامة في يوم ، وقام بتسليمها إلى أشخاص مكلفين بتوزيعها على المستشفيات.