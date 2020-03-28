خورفكان الأكثر تفاعلاً مع حملة "خلك بالبيت "على منصات التواصل

المصدر: خورفكان – محمد فضل

يعتبر لاعبو خورفكان من أكثر لاعبي اندية دوري الخليج العربي تفاعُلاً ونشاطاً على منصات التواصل الاجتماعي وذلك من خلال تطبيق حملة " خلك بالبيت " منعاً لانتشار فايروس كورونا ، ودائماً ما يظهر كبار وصغار لاعبي النادي سواء في الفريق الأول أو على مُستوى المراحل السنية في فيديوهات متواصلة يتم بثها عبر موقع النادي اولاً لتنتشر في بقية منصات التواصل الاجتماعي حيث يتضامن الجميع من أجل حملة " خلك بالبيت " بأساليب مختلفة هدفها واحد هو عدم مغادرة المنزل لأي سبب من الأسباب.

ويوم امس نشر موقع شركة كرة القدم بنادي خورفكان فيديو مشترك لخماسي الفريق الأول وهم سيف محمد كابتن فريق خورفكان واحمد الياسي وفوزي فايز الى جانب الثنائي الأجنبي رامون لوبيز ودودو الذين شددوا على ضرورة الاستمرار في البقاء في المنزل .

ويقول سيف محمد عبر رسالته : " كفو عليكم أثبتم أنكم الأفضل ونطلب منكم الاستمرار على هذا النهج حفاظاً على الوطن الغالي ، فيما قال احمد الياسي "بيض الله وجوهكم ولمصلحتنا جميعاً يجب أن نكمل التزامنا ونبقى بالمنزل .

فيما دعا فوزي فايز والذي إلى ضرورة تضافر الجهود منعاً لانتشار وباء كورونا مشيراً الى أن الالتزام بالبيت يُجنبنا كثيراً من التبعات التي قد يحدثها هذا الفايروس كما تحدث ايضاً الثنائي الأجنبي لوييز ودودو في ذات الجانب مطالبين بضرورة التزام الجميع في منازلهم وقال باللغة الإنجليزية "Stay Home " كما كان لصغار النادي دوراً فاعلاً في هذه الحملة .