طفل "السماوي" يرسل أهم رسالة توعوية

المصدر: ابوظبي: البيان الرياضي

نشر نادي بني ياس مقطع فيديو للطفل عمر جمعة لاعب فريق السماوي تحت 6 سنوات يتدرب بمنزله في رسالة توعوية من الطفل المولود عام 2015 لإهمية الإلتزام بالبقاء في المنزل بدعم وتشجيع من أسرته ليكون أصغر لاعب كرة قدم في العالم يرسل رسالة يساهم بها في الحد من إنتشار فيروس كورونا.