بنجامين الظفرة...صديق الجدران الأربعة

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى

لم يجد الغاني بنجامين ايم لاعب الظفرة صعوبة في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا والخاصة بالبقاء في المنزل، مع تنفيذ توجيهات الجهاز الفني بإداء التدريبات اليومية، لان ذلك جزء من حياته التي يحصرها بين الجدران الأربعة في الشقة التي وفرها له النادي بأبوظبي.

وقبل فيروس كورونا فان اللاعب الغاني المقيد في خانات المقيمين والبالغ من العمر 20 عاما، ظل يحصر حياته بين الملعب ومسكنه، دون إن يحتاج للخروج إلى عند الضرورة.

ويقول بنجامين: حضرت إلى الإمارات بطموح واحلام كبيرة، هدفي الوحيد أن أحقق النجاح في مسيرتي الكروية، مازلت في بداياتي لذلك أركز فقط على كرة القدم وأعرف أن المشوار شاق وصعب ويحتاج إلى الكثير من الجهد.

وأكد اللاعب الغاني ان طبيعة حياته تتوافق تماما مع خطة محاربة إنتشار فيروس كورونا، بالبقاء في المنزل وأداء التدريبات وقال: قبل فيروس كورونا أتدرب في الشقة عدة مرات في اليوم، لايوجد لدي عمل غير كرة القدم ولا أغادر سكني لذلك أخصص كل وقتي للتدريب حتى أطور مستواي.

وقال بنجامين ان صداقته مع الجدران، زادت قوة في الفترة الماضية لانه لايغادر الشقة، مبينا انه يؤدي تدريبات مستمرة حتى يكون في كامل الجاهزية بعد إستئناف مباريات الدوري وقال: لا أواجه اية صعوبة في هذا الأمر لكنني في شوق شديد إلى الملعب والتدريبات الجماعية، أتمنى أن تعود الحياة كما كانت في أقرب وقت.

وأشتهر بنجامين وسط زملائه بهدوئه وأخلاقه العالية، ما أكسبه مكانة كبيرة في نفوس كل زملائه وأعضاء الجهازين الفني والإداري، مع رهان الصربي رازوفيتش عليه بان سيكون واحدا من النجوم البارزين اذا واصل بذات الجدية التي يعمل بها حاليا.

ويظهر اللاعب الغاني إحتراما وتقديرا كبيرين لزملائه وقال: يتواصلون معي عبر الهاتفي ويسألون عني بإستمرار، يعتبرونني أخاهم الأصغر ويهتمون لأمري، أنا سعيد بوجودي معهم وسعيد بأن أكون لاعبا في نادي الظفرة الذي منحنى الفرصة حتى أتمكن من تحقيق أحلامي في كرة القدم.



