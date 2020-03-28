نيغريدو يشعر بالقلق بسبب تفشي كورونا في إسبانيا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أعرب الإسباني ألفارو نيغريدو لاعب النصر في تصريح لصحيفة ماركا الإسبانية عن شعوره بالقلق على أهله في بلاده بسبب تفشي فيروس كورونا وتخطي عدد الوفيات بها الـ 5 آلاف حالة في الساعات الأخيرة، لتتجاوز الصين وتحتل المركز الثاني في عدد الوفيات على مستوى العالم خلف إيطاليا.

في المقابل، أكد ألفارو نيغريدو شعوره بالاطمئنان في دبي بفضل الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة مبكراً قبل إطلاق برنامج التعقيم العام منذ 3 أيام، والذي لم يسمح أثناءه بالخروج من البيت بعد الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً إلا في الحالات الاستثنائية أو الذهاب للصيدلية والسوبرماركت، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين في الإمارات يتدربون في منازلهم منذ أكثر من 10 أيام بعد تعليق التدريبات والمباريات لأجل غير مسمى.

ومثل جميع الإسبان الذين يعيشون ويعملون خارج بلادهم، فإن ألفارو نيغريدو يدرك تماماً كل ما يحدث في بلده، والذي يشهد انتشاراً واسعاً لوباء كورونا، وقال: أعيش في قلق مستمرّ لأن لدي أسرتي كلها هناك، من المدهش كيف تصرفوا وتأخروا كثيراً في اتخاذ الإجراءات الوقائية، دول أخرى قامت بذلك في وقت مبكر".

وأضاف: "لدي اتصال يومي بالعائلة، وأدعو أن لا يحدث أي شيء آخر ، ليس فقط للأقارب، لأي شخص آخر، إنه وضع صعب لأن هناك أشخاصاً لا يأخذون الأمر على محمل الجد كما ينبغي، يخرجون إلى الشارع ويعرضون أنفسهم وحياة الناس للخطر، آمل أن يركزوا ، ويدركوا أنها ليست مزحة، ولكنها شيء خطير للغاية، وعليك أن تحاول قطعها في أقرب وقت ممكن. وأفضل علاج هو البقاء في المنزل.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه محترفو كرة القدم أيضاً معرفة ما سيحدث مع المسابقات المختلفة بمجرد أن تكون آمنة لاستئنافها، قال نيغريدو : من غير المعروف ماذا سيحدث، عندما يتم رفع الحجر الصحي ، لا أعرف ما هي الإجراءات التي يمكن اللعب بها، أمضينا وقتاً طويلاً من دون تدريب ونهاية المواسم هي أهم شيء".

وأكد نيغريدو أنه سيكون من الصعب العودة مرة أخرى للتنافس بنفس الوتيرة بالنسبة لجميع الفرق وجميع اللاعبين، وعلى سبيل المثال فإن الجو حار في الصيف ومن الصعب جداً اللعب، وقال: لا أعلم ما الإجراءات التي يمكن اعتمادها وهل توقيت المباريات سيكون جيداً أم لا لأن درجة الحرارة والرطوبة عالية ولا تساعد على اللعب في ظروف طيبة في الصيف".

وتحدث ألفارو نيغريدو عن فريقه السابق اشبيلية قائلاً: "لم يكن الفريق مستقراً واجه هبوطاً وصعوداً في المستوى لكنهم للوصول إلى دوري أبطال أوروبا وآمل أن يستمروا في هذا الخط حتى نهاية الموسم. ريال مدريد وبرشلونة يتقدمان دائماً بخطوة واحدة هذا العام وتراجع أتلتيكو مدريد قليلاً مقارنة بالمواسم السابقة وتنافسية بقية الفرق تجعلها تنافس على المراكز المتقدمة.