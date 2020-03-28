سبيت خاطر: الوحدة قادر على المضي بعيداً

المصدر: العين - البيان الرياضي

توقع سبيت خاطر، نجم العين الدولي السابق وأحد نجوم لقب آسيا عام 2003، أن يذهب فريق الوحدة إلى مراحل متقدمة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وأرجع ذلك إلى أن الفريق لم يعد هناك ما يشغله سواء المنافسة على المسابقة القارية بعد أن خرج من جميع بطولات الموسم، فضلاً عن تدعيم صفوفه بلاعبين متميزين في الميركاتو.

وقال: ما يطلبه فريقا العين وشباب الأهلي ويسعيا إليه بالتتويج بالألقاب المحلية، ضعيف قياساً على الإمكانات البشرية والمادية التي تتوفر لهما، وينبغي أن يكون الهدف أسمى وأكبر من ذلك وهو التتويج باللقب الآسيوي وليس أقل من ذلك، وإذا لم يكن هدف الفريقين اللقب الآسيوي فإن الأمر بالنسبة لي شخصياً اعتبره ( مضحكاً)، قياساً على المقدرات والإمكانات الهائلة التي يملكها الفريقان، وتساءل قائلاً: كيف يفكر فريق يصرف 80 مليوناً في بطولة ثمنها 5 ملايين فقط؟ موضحاً أن العين وشباب الأهلي يجب أن ينحصر تفكيرهما وتركيزهما في التتويج باللقب الآسيوي وليس البطولات المحلية التي توجا بها كثيراً.

وعن الشارقة الذي يعود للمشاركة في البطولة الآسيوية بعد 11 عاماً، قال: أتوقع أن يكون تركيزه على المحلية أكثر من دوري أبطال آسيا، وعبر عن تمنياته بالتوفيق لجميع أنديتنا معرباً عن أمله في أن تحقق تطلعات الشارع الرياضي.