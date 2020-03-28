لاحج صالح: كونتيس يقود تدريبات حتا «إلكترونياً»

المصدر: دبي - علي الظاهري

كشف لاحج صالح لاعب فريق الكرة بنادي حتا لـ «البيان الرياضي»، عن آلية التدريب الحالية مع المدرب كريستوس كونتيس مدير الجهاز الفني لفريق حتا، وقال: جميع اللاعبين ملتزمون بأداء تدريبات تم فرضها من قبل المدرب وإرسال مقاطع فيديو تتضمن التدريبات الفردية لكل لاعب بشكل يومي، فيما سيتم استئناف التدريبات بشكل افتراضي الأسبوع الجاري عن طريق عبر رابط إلكتروني مشترك بين الجميع، لافتاً إلى أن التركيز في الفترة الحالية يتركز في المقام الأول على تمارين القوة والتوازن خاصة فيما يمكن ممارسة تدريبات اللياقة البدنية بسهولة في المنزل خاصة وأن غالبية اللاعبين لديهم المعدات الرياضية اللازمة.

وأشار لاحج أن التوقف الإجباري للنشاط الرياضي عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص بسبب الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا، سيكون له تأثير سلبي ليس على دوري الخليج العربي لكرة القدم وحسب وإنما على كبرى دوريات العالم، ولا سيما وأن اللعبة جماعية وتعتمد على التدريبات مع الفريق، مشدداً على ضرورة اتباع نظام صحي في فترة البقاء في المنزل والابتعاد عن الأطعمة غير الصحية والمأكولات الدسمة، سواء للاعبين أو غيرهم من أفراد المجتمع.

شغف

وكشف لاحج عن شغفه الكبير في العودة مجدداً إلى الملاعب، حيث يأمل تجاوز الجميع الفترة الحالية بسلام وتعود الحياة إلى مجراها الطبيعي، لافتاً إلى أن فكرة إلغاء أو إنهاء بطولة الدوري تعتبر صعبة كونها ستوقع الظلم لبعض الأندية في الصدارة المنافسة على لقب الدوري أو الفرق الأخرى المتصارعة على البقاء في المراكز المتأخرة من جدول الترتيب.

تحدٍ

وأكد لاحج صالح أنه ينتظره تحد جديد مع فريق شباب الأهلي الذي وقع معه لمدة موسمين، حيث فضل الانتقال إلى شباب الأهلي من بين 6 عروض من بينها أندية من أبوظبي، وفضل هذه الخطوة رغم وجود امتيازات أخرى من الأندية التي تقدمت بالعروض مثل قرب المسافة من البيت، واختار فريق الفرسان لأنه نادي بطولات ولديه طموح لن يتحقق إلا ببذل جهد مضاعف، مشيراً إلى أنه يدرك أن مهمة المشاركة لن تكون سهلة وتحتاج إلى إثبات قدراته وإمكانياته، حيث جاء لتمثيل هذا الشعار بعيداً عن التفكير المادي.