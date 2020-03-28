«الاستئناف» تؤجل قضية خورفكان

المصدر: دبي - العوضي النمر

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة خلال اجتماعها أول من أمس بنظام التقاضي «عن بعد» برئاسة المستشار عادل الجنيبي وللمرة الثانية تأجيل الحكم في استئنافي شركة نادي خورفكان لكرة القدم إلى جلسة الثلاثاء المقبل وطلبت من الأمانة العامة في اتحاد الكرة مستندات إضافية تتعلق بالقضية، وأشار المستشار عادل الجنيبي إلى أن اللجنة ستصدر حكمها النهائي في القضية في الثاني من أبريل المقبل بعد دراسة كل المستندات والاستماع إلى دفوع نادي خورفكان.

وكان النادي قدم استئنافين ضد قرار لجنة الانضباط بتغريم النادي 200 ألف درهم لمخالفته اللوائح بشأن إنهاء عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد المسماري.