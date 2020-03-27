في دورينا.. الوحدة الأكثر استفادة من ركلات الجزاء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

التسجيل من ركلات الجزاء، إحدى المهارات التي يتقنها أحد اللاعبين، ووسيلة من وسائل تحقيق الانتصارات، وزيادة غلة التهديف للاعبين والأندية، وبعد تعليق مباريات دوري الخليج العربي مع نهاية الجولة التاسعة عشرة، هناك الكثير من ركلات الجزاء التي خدمت فرقاً ولاعبين دون آخرين. وفي قائمة الفرق الأكثر استفادة من ركلات الجزاء، يعتلي الوحدة القمة، بعدما احتسبت له 9 ركلات، وأحرز منها 8 أهداف، وبنسبة 24.1% من جملة أهداف «العنابي» الـ 33 في الموسم الحالي، ويحتل الوحدة المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الشارقة الخامس.

أقوى هجوم

ويلي الوحدة، نظيره شباب الأهلي متصدر ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، واحتسبت له 8 ركلات، وسجل منها 7 أهداف، بنسبة 17.1% من مجموع 41 هدفاً سجلها «فرسان دبي»، ليكونوا ثاني أقوى الخطوط الهجومية قوة، بعد العين، والذي سجل لاعبوه 46 هدفاً، ومنها 5 أهداف من ركلات الجزاء المحتسبة للفريق في الدوري، وبنسبة 10.8%، ويحتل العين وصافة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

ويتساوى اتحاد كلباء مع العين في الركلات المحتسبة، لكنه سجل منها 4 أهداف فقط، وأضاع الركلة الخامسة، لتكون نسبة الاستفادة 16.6%، إذ سجل الفريق 24 هدفاً فقط، ويحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

كما يتساوى كل من الشارقة وعجمان، في عدد ركلات الجزاء المحتسبة، وكل منهما احتسبت له 4 ركلات سجلت بنجاح، ولكن نسبة الاستفادة مختلفة بين الفريقين، إذ بلغت 10.5% للشارقة الذي سجل لاعبوه 38 هدفاً، وترتفع لدى عجمان إلى 16%، بعدما سجل لاعبوه 25 هدفاً فقط، ويحتل الفريق المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

صراع النجاة

وأما الجزيرة وبني ياس صاحبا المركزين الثالث والتاسع برصيد 36 و23 نقطة بالترتيب، فاحتسب لكل منهما 3 ركلات نجحا في تسجيلها، لتبلغ نسبة الاستفادة لدى الجزيرة 10.3%، بتسجيل لاعبيه 29 هدفاً، فيما وصلت لدى عجمان إلى 14.2%، بتسجيل لاعبيه 21 هدفاً، فيما احتسب للوصل 3 ركلات، ولكنه سجل هدفين من ركلتين من مجموع 31 هدفاً سجلها لاعبوه، وبنسبة 6.4%.

وتتقاسم 5 فرق المركز الأخير في قائمة الاستفادة من ركلات الجزاء، بعدما حصل كل منها على ركلتين، وتشاركا في النجاح بتسجيلهما، ومنها فريقا النصر السادس برصيد 31 نقطة، ونسبة الاستفادة 8.3% بتسجيل لاعبيه 24 هدفاً، والظفرة الذي يحتل المركز الثامن برصيد 29 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الوصل السابع، ونسبة الاستفادة 8% بعدما سجل لاعبوه 25 هدفاً.

والفرق الثلاثة المتبقية، تصارع دوامة الهبوط، وهي خورفكان بالمركز الثاني عشر في ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، وسجل لاعبوه 18 هدفاً، بنسبة استفادة 11.1%، وحتا والفجيرة بالمركزين الثالث عشر والرابع عشر برصيد 13 و12 نقطة بالترتيب، وسجل لاعبو كل منهما 15 هدفاً، وبلغت نسبة استفادتهما من ركلات الجزاء 13.3%.

قائمة الهدافين

وبالنسبة للاعبين الأكثر استفادة من ركلات الجزاء، فهما تيجالي مهاجم الوحدة، وأحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، وكل منهما سجل 5 أهداف في دوري الخليج العربي هذا الموسم من ركلات جزاء، وأضاع تيجالي واحدة، ويأتي في المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 15 هدفاً، بينما يأتي خليل في المركز الثالث بـ 13 هدفاً.

بينما متصدر القائمة لابا كودجو مهاجم العين، فسجل 18 هدفاً منها 3 أهداف من ركلات جزاء، وعلي مبخوت مهاجم الجزيرة بالمركز الثالث بـ 13 هدفاً، ومنها 3 أهداف أيضاً من ركلات الجزاء.