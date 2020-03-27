أحمد خليل يبتسم أخيراً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ابتسم أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، أخيراً بعد بداية موسم صعب، عانى خلاله كثيراً مهاجم وهداف منتخبنا الوطني الأول للكرة، وتعرض للانتقادات من جماهير «فرسان دبي»، بسبب تراجع مستواه وغيابه عن التهديف، إلا أنه وقبل تعليق مباريات دوري الخليج العربي، تمكن اللاعب من تصدر قائمة هدافي فريقه، بل وتجاوز رصيده التاريخي من الأهداف المسجلة خلال موسم واحد.

نجح خليل في تسجيل 13 هدفاً خلال 16 مباراة، وخاض خلال الموسم 1,023 دقيقة، وشارك في 10 مباريات منها بشكل أساسي، ووصل المعدل التهديفي للاعب 8. 0 هدف في المباراة، وتصدى لـ 5 ركلات جزاء سجلها جميعاً، ويحتل حالياً المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري بالتساوي مع علي مبخوت مهاجم الجزيرة، والذي سجل 3 منها من ركلات جزاء، فيما يتصدر القائمة لابا كودجو فودوه مهاجم العين بـ 18 هدفاً، ومنهم 3 أهداف من ركلات جزاء، فيما كان المعدل التهديفي الأعلى السابق طوال مسيرته الاحترافية مع شباب الأهلي، هو 12 هدفاً وسجله في موسم 2016-2017، وأحرزه خلال 20 مباراة بمعدل 6. هدف في المباراة، ولم يتصدَ سوى لركلة جزاء واحدة وسجلها أيضاً بنجاح، وأنهى الموسم في الترتيب الثامن في قائمة هدافي الدوري، والتي تصدرها مبخوت برصيد 33 هدفاً، منها 7 أهداف من ركلات جزاء، وأضاع 4 ركلات أخرى.

بداية

الجدير بالذكر أن نجومية أحمد خليل بدأت من الموسم الأول للاحتراف بالدولة 2008-2009، ووقتها سجل هدفاً واحداً في 9 مباريات، وفي المواسم التالية بالترتيب سجل 11 هدفاً في 17 مباراة، ثم 5 أهداف خلال 18 مباراة، فهدفين في 12 مباراة، و4 أهداف في 18 مباراة، و9 أهداف في 23 مباراة، و5 أهداف في 24 مباراة، و7 أهداف في 25 مباراة، ثم بموسم 2016-2017، سجل 12 هدفاً في 20 مباراة، وفي الموسم التالي سجل 4 أهداف في 10 مباريات، وبالموسم الماضي 2018-2019، سجل 9 أهداف في 20 مباراة.

تميزت أرقام إحصاءات أحمد خليل أيضاً في الموسم الحالي، وعلى الجانب الدفاعي، أسهم في إبعاد 13 كرة، ومنع تسديدتين، وقطع كرتين، وحقق نسب نجاح 100% في محاولات استعادة الكرة من المنافس و47.8% في الالتحامات، و53.4% في الالتحامات الهوائية، وفي التوزيع، مرر خليل 263 كرة، ومنها 109 تمريرات ناجحة بمعدل 23.1 تمريرة، وبنسبتي نجاح 72.2% في التمرير، و55.6% في التمريرات الطولية، و86.7% في ملعب الفريق، و66% في ملعب المنافس، وصنع هدفين، و14 فرصة للتسجيل.

أما على الجانب الهجومي فسدد خليل 42 كرة، و25 كرة على المرمى، ووصلت نسبة تسجيله للأهداف من التسديدات 31%، وعلى الصعيد الانضباطي، اكتسب 15 خطأ، وارتكب 17 خطأ، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.